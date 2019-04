Pristojna policijska uprava je danes objavila, da je 57-letni lovec zadel tujega državljana, ki so ga najprej prepeljali v bolnišnico v Pakrac v zahodni Slavoniji. Zaradi življenjsko ogrožajočih poškodb so ga nato premestili v zagrebško bolnišnico. Kriminalisti preiskujejo okoliščine dogodka.

Lovec je sodeloval v organiziranem lovu na divje prašiče in šakale. Poškodovanemu je prvi pomagal in poklical reševalce, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Kot neuradno dodaja, je ranjeni migrant s skupino drugih nezakonito vstopil na Hrvaško in se je v času incidenta skrival v gozdu.