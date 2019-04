V javnosti še vedno odmevajo brutalni ropi, ki jih je sedmerica na območju Celja, Žalca in Velenja izpeljala od novembra 2017 do februarja lani, ko so jim kriminalisti le stopili na prste, jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je za vse odredil pripor. Peterica, in sicer Aleksander Levec, brata Leon in Denis Mihalić, srbski državljan Simeun Filipović ter Tim Lampret, je s tožilstvom podpisala sporazume o priznanju krivde, le Anže Jelen, domnevni glavni organizator združbe, tega ni storil in se mu bo aprila začelo soditi po redni poti. Prav tako instituta priznanja krivde ni mogla izkoristiti mladoletna K. D., ki ji sodijo v ločenem postopku.

Kljub priznanju krivde sta se zagovornica Filipovića, ki je dobil od vseh najnižjo kazen, dve leti in dva meseca zapora, ter zagovornica Denisa Mihalića, ki je bil pri ropih najbolj brutalen do oškodovancev, obsojen pa je na 14 let in šest mesecev zapora, na prvostopenjsko sodbo pritožili. A ne zaradi višine kazni, pač pa je Mihalićeva zagovornica oporekala sodišču zaradi premoženjskopravnih zahtevkov, češ da je sodišče o njih odločilo pavšalno. Določilo je, da morajo obsojenci solidarno poravnati 64.000 evrov škode, in očitno se Mihaliću to zdi previsoka ocena.

Filipovićevo zagovornico Kati Mininčić pa je zmotila pravna kvalifikacija kaznivega dejanja, ki je bilo glede na sodbo storjeno v hudodelski združbi. Njena stranka naj ne bi delovala v združbi, saj da je sodelovala zgolj pri enem ropu.

V nasprotju z zagovorniki je tožilstvo prepričano, da je sodišče ravnalo prav, ko je sledilo njihovemu predlogu. »Vpleteni so med seboj komunicirali, vsak je imel točno določeno vlogo. Kazen je tako več kot primerna, saj so bile upoštevane tudi vse olajševalne okoliščine, tudi kazen za Filipovića je za več kot polovico nižja od predpisane,« je poudarila tožilka Marinka Čakš. Višje sodišče bo svojo odločitev sporočilo pisno.