Dejali so, da bodo tako stari pripomočki za prvo pomoč, ki bi bili sicer zavrženi, dobili novo življenje, s čimer bo narejeno tudi nekaj dobrega za okolje, saj bodo materialom podaljšali trajanje oz. bodo ti ustrezno reciklirani. V Sloveniji vsako leto poteče veljavnost približno 280.000 kompletom za prvo pomoč, večina uporabnikov pa ne ve, kaj po tem obdobju z njimi narediti. O tem se je že pred časom spraševalo uredništvo Motorevije in tako je vzklila ideja o zbiranju starih kompletov prve pomoči oz. projekt ŽIV-KO: novo življenje starega kompleta prve pomoči.

Lani poleti je AMZS v sodelovanju z zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani v dveh enotah v Ljubljani v določenem obdobju testno zbiral komplete prve pomoči, ki jim je potekel rok veljavnosti. »Voznike smo želeli ozavestiti, da so pripomočki iz kompleta prve pomoči, četudi mu že poteče rok veljavnosti, še vedno uporabni, še zlasti v izobraževalne namene, oz. da jih je treba, če jih zavržemo, vsaj primerno reciklirati,« je o namenu projekta ŽIV-KO dejal generalni sekretar AMZS France Kmetič.

Po navedbah AMZS je bil odziv javnosti izjemno pozitiven, zato so se odločili, da z zbiranjem starih kompletov prve pomoči nadaljujejo in da uredijo zbirna mesta po vsej Sloveniji - v vseh enotah AMZS, ki opravljajo tehnične preglede in v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Da bodo zbrani materiali resnično dobili novo življenje, je AMZS k sodelovanju povabil RKS, ki bo pripomočke iz kompleta uporabljal v izobraževalne namene. »V RK Slovenije smo se iskreno razveselili povabila k sodelovanju v projektu ŽIV-KO, saj nam omogoča, da izobraževanja iz prve pomoči izvajamo z zavezanostjo trajnostnemu razvoju. Tega razumemo kot razvoj, ki ustreza potrebam sedanjosti, ne da bi ogrozil sposobnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Rdeči križ Slovenije je s svojo naravo humanitarne organizacije pri oblikovanju in izvajanju operacij dolžan upoštevati prihodnje generacije«, so navedli v RKS. Pojasnili so tudi, da pri njih deluje več kot 100 ekip prve pomoči, ki svoje znanje nenehno izpopolnjujejo in tudi več kot 150 osnovnošolskih ekip prve pomoči.

Posamezna ekipa prve pomoči pa vsako leto za izobraževanja in usposabljanja iz prve pomoči porabi za najmanj tri komplete prve pomoči sanitetnega materiala. Sanitetni material porabljamo tudi za druge tečaje prve pomoči, s pomočjo katerih RKS širi znanja in veščine prve pomoči za vsakdanje življenje.