Prodaja področja športne in funkcionalne prehrane, ki vključuje blagovne znamke Multipower, Champ in Multaben, predstavlja nadaljevanje postopka dezinvestiranja nestrateških operacij, so danes zapisali na spletni strani Atlantic grupe. Atlanticovi tovarni športne in aktivne prehrane v Nemčiji in na Hrvaškem je že leta 2017 prevzela belgijska družba Aminolabs za 200 milijonov kun (27 milijonov evrov).

Segment, ki so ga prodali Genuportu, je lani predstavljal 2,5 odstotka prodajnih prihodkov skupine, so izpostavili v sporočilu. Pričakujejo, da bo njihov dosedanji distributer Genuport nadaljeval razvoj blagovnih znamk z dolgoletno tradicijo ter jih še bolje umestil v segmentu, v katerem se povpraševanje močno krepi.

Dodali so, da je blagovna znamka Multipower navzoča na trgu že več kot 40 let ter je ena vodilnih na evropskem trgu prehranskih dodatkov za športnike. V sistemu Atlantic grupe je bila od leta 2005, tako kot tudi spremljevalni blagovni znamki Champ in Multaben.