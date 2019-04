Kot so sporočili iz direkcije, so lani za namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad sklenili pogodbo z vodilnim partnerjem Visoko šolo za varstvo okolja, partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije ter podizvajalcema, podjetjema Cervus in Koblar.

Pogodba je vredna nekaj več kot 430.000 evrov in je sklenjena za obdobje treh let. Letos bodo namestili zvočne odvračalne naprave in modre svetlobne odsevnike na 414 problematičnih odsekih državnih cest, in sicer v 169 loviščih oz. v skupni dolžini preko 360 kilometrov.

»S tem se bo na območju celotne Slovenije bistveno zmanjšala problematika trkov z divjadjo in povečala cestno-prometna varnost,« so poudarili na direkciji in dodali, da se bo nameščanje odvračal uradno začelo s četrtkovim srečanjem predstavnikov naročnika, izvajalcev in upravljavcev lovišč kot končnih uporabnikov.