Pri angleškem prvoligašu Arsenalu so si od prihoda Denisa Suareza bržkone obetali precej več. Španec je v London prišel januarja kot posojen nogometaš, potem ko ni dobil priložnosti v Barceloni. Topničarji so Kataloncem zanj odšteli 2,17 milijona funtov, prav tako pa od njih prevzeli tudi vse pogodbene obveznosti do igralca.

A 25-letni krilni vezist se na Otoku več kot očitno ni znašel. Pod trenerjem Unaijem Emeryjem je doslej odigral vsega 95 minut. Od tega 67 minut v angleškem prvenstvu, preostanek pa na tekmi evropske lige proti Bateju Borisovim. Pričakovano je Surez na klopi za rezerve presedel tudi ponedeljkovo obračun Arsenala in Newcastla, kar ni ušlo tamkajšnjim medijem. Pri časopisu The Times so postregli z zanimivim podatkom, saj so izračunali, da je nogometaš od prihoda v London klub stal že 2,67 milijona funtov oziroma 28.105 funtov za vsako minuto, ki jo je preživel na igrišču.