Eksplodiralo je znotraj poslovne stavbe akademije, razlogi za eksplozijo pa še niso povsem znani, poročajo lokalni mediji. Na prizorišče so prihiteli tudi gasilci, čeprav mediji zaenkrat še ne poročajo o tem, da je znotraj stavbe prišlo do požara. Nekateri mediji poročajo tudi, da so na območje akademije prispeli predstavniki bombnih enot, na kraju dogodka pa je tudi trenutni župan mesta Sankt Peterburg.

В академии имени Можайского взрыв произошёл на пятом факультете. В результате обрушился лестничный пролёт, на третьем этаже сейчас заблокированы 15 человек. pic.twitter.com/Wv7Ww9EZao — 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 2, 2019

Glede na poročanje tiskovne agencije RIA Novosti naj bi zaenkrat še neznano strelivo eksplodiralo v drugem nadstropju stavbe. Ob tem naj bi se porušilo tudi stopnišče in pod ruševinami ujelo dvajset oseb.