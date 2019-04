Računalniški serviser okužil računalnike – govorili smo z osumljencem

Koprski kriminalisti so preiskali primer računalniške prevare. Serviser z Obale naj bi strankam ob popravilu namestil program, s katerim je prišel do njihovih podatkov, in jih potem izsiljeval. Govorili smo z osumljencem, ki očitke kategorično zavrača.