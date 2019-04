Tradicija ponuja možnost napredka in razvoja in že tradicionalna spomladanska napoved prihajajočih modnih trendov je pod sloganom »Več, kot pričakuješ.« že prvi dan presegla vsa pričakovanja. Že ob prihodu je obiskovalce navdušila eleganca steklenega šotora, ki je na skoraj 800 kvadratnih metrih pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana postal urbana platforma za modno dogajanje na 20 metrov dolgi brvi, na kateri se bo predstavilo 29 modnih oblikovalcev, mimoidoči pa so lahko modni spektakel spremljali tudi na velikih zaslonih na Trgu republike.

Zmagovalka mednarodnega natečaja FS SEE je Gala Borović Odlično utečena kreativna ekipa LJFW je modo ponovno vrnila v središče mesta in tako dogodku dodala urbano noto. Vsebinsko največji modni dogodek pri nas je otvorila revija študentov NTF, ki so navdušili z inovativnimi kreacijami, prvi dan pa je zaključila kolekcija že izkušene Petje Zorec. Premierno ji je sledil jagodni izbor petnajstih modnih oblikovalcev v okviru mednarodnega projekta FS SEE, finalni izbor pa je bil tokrat prvič v Ljubljani. Strokovno žirijo je s svojo kolekcijo pri kateri je navdih našla tudi v rave kulturi, prepričala mlada srbska modna oblikovalka Gala Borović, ki trenutno živi na Nizozemskem. Zmagovalka se bo tako za nagrado predstavila na Londonskem tednu mode, kolekcijo pa bodo lahko videli tudi na Beograjskem tednu mode.