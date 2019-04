Prejšnji teden je v medijih zaokrožil videoposnetek intervjuja po boksarskemu dvoboju v Las Vegasu med Romunom Bogdanom Dinujem in Bolgarom Pulevom, ki je po intervjuju na silo na ustnice poljubil novinarko Vegas Sports Dailyja Jennifer Ravalo.

»Novinarka, ime ji je Jenny, je pravzaprav moja prijateljica, po intervjuju pa sem bil tako vzhičen, da sem jo poljubil,« se je zagovarjal 37-letni Bolgar in dejal, da se mu je novinarka kasneje pridružila na zabavi.

Njegove besede je postavila na laž prav Ravalova. Ta je dejala, da je boksarja spoznala dan prej, na zabavo pa je prišla proti koncu, in sicer v vlogi novinarke, saj so bili prisotni tudi preostali boksarji. Povedala je še, da jo je prosil, naj iz posnetka izvzame poljub, kar pa je zavrnila.

»Med intervjujem me je zgrabil za obraz in me poljubil. Bila sem šokirana in osramočena, nisem vedela, kako naj se odzovem. Zatem sem odšla do mize, da bi pospravila svoje stvari v nahrbtnik, takrat pa je z obema rokama stisnil mojo rit in odšel brez besed, ob tem pa se je smejal. Počutila sem se zelo neprijetno, da se je do mene obnašal tako skrajno neprimerno. V to nisem privolila ali to vzpodbujala, nobena ženska ne bi smela biti obravnavana na takšen način,« besede Ravalove povzema BBC .

Shieldsova o boksarskih navijačih: »Sram jih je lahko«

Med drugimi se je na dogodke odzvala tudi ameriška boksarka in dvakratna olimpijska prvakinja Claressa Shields. Kritična je bila tudi do odzivov boksarskih privržencev, ki so namigovali, da si je novinarka to pravzaprav želela in da tako ali tako to počne zaradi denarja. »Sram jih je lahko. Ne pravim, da bi moral Pulev za svoja dejanja za 20 let v zapor ali da bi sploh moral v zapor. Mora pa se opravičiti, prevzeti odgovornost in nositi posledice za svoja dejanja, ne glede na to, ali to pomeni finančno povračilo ali opravičilo. Mora biti jasno, da se zaveda, da je bilo narobe, kar je storil.«