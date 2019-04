Pred Sardinijo naplavilo kitovko z več kot 20 kilogrami plastike v želodcu

Pred obalo turističnega otoka Sardinija je naplavilo truplo kitovke, ki je imela v želodcu več kot 20 kilogramov plastike. V želodcu breje kitovke so med drugim našli nakupovalne vrečke, vrvice, plastične krožnike in embalažo pralnega praška, so v ponedeljek sporočili iz okoljske nevladne organizacije Svetovni sklad za naravo (WWF).