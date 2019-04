Avtorstvo je pri delih, ki se izdajajo za Banksyjeva, namreč zelo težko ugotoviti in potrditi, ravno zaradi tega, ker umetnik že od začetka vztraja pri predstavljanju v javnosti zgolj s psevdonimom in brez obraza. To bo sedaj lažje, saj je umetnik ustanovil organizacijo Pest Control, ki izdaja potrdila o pristnosti del, ki so tudi sama po sebi z umetniškega vidika zanimiva.

Če ima posameznik doma umetniško delo, ki naj bi bilo Banksyjevo, pa o tem ni prepričan, lahko v Pest Control pošlje nekaj fotografij in osnovnih informacij o delu. Če v organizaciji precenijo, da je umetniško delo avtentično – torej je njegov avtor zares Banksy – ga bodo posamezniku poslali nazaj s potrdilom o pristnosti. Na potrdilu lahko vidimo raztrgano polovico bankovca z obrazom preminule valižanske princese Diane in ročno dopisano identifikacijsko številko. Za potrdilo bo posameznik sicer moral odšteti približno 75 evrov.

Mnogi poudarjajo, da gre pri potrdilu o pristnosti za primer izvrstne rabe kriptografije, saj ga je skoraj nemogoče ponarediti. Če bi to želeli storiti, bi se morali do potankosti približati obliki raztrganine na polovici bankovca, težave pa bi imeli tudi z ustrezno identifikacijsko številko in njenim ročnim zapisom. V Pest Control ob izdaji potrdila zabeležijo tudi ime lastnika dela, kar ponarejanje in prodajo ponaredkov še dodatno oteži.