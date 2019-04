Okrožno sodišče v Kopru je nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja in nekdanjega prvega moža povezane družbe Maksima Holding Miroslava Golubića spoznalo za kriva v zadevi prodaje delnic Intereurope. Pri obsodbi Igorja Bavčarja je sledilo predlogu tožilstva in mu za zlorabo položaja in oškodovanje družbe Istrabenz pri obveznem nakupu delnic Intereurope prisodilo dve leti in pol zapora.

Nekoliko nižjo kazen je sodišče izreklo Miroslavu Golubiću. Za pomoč pri kaznivem dejanju v zvezi s sklenitvijo različnih pogodb, s katerimi je Istrabenz vstopil v terminski posel med Banko Celje in Maksimo Holding, mu je prisodilo leto in osem mesecev zapora oziroma štiri mesece manj, kot je zahtevalo tožilstvo. Poleg tega bo družba Maksima Holding morala vrniti protipravno pridobljeno korist.

Sodba sicer še ni pravnomočna. Obsojencev in njunih zagovornikov danes ni bilo na sodišče, glede na njuna zagovora pa je pričakovati, da se bosta zoper sodbo pritožila. Na strani tožilstva so bili medtem zadovoljni. Po besedah okrožnega državnega tožilca Jožeta Levašiča se zoper sodbo verjetno ne bodo pritožili, če ne bo procesnih zapletov.

Posel za Istrabenz nepotreben in škodljiv Kazniva dejanja segajo v leto 2007, ko je Istrabenz vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega družba Maksima Holding. Posel se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju. Ob zapadlosti terminskega posla bi tako vso škodo, ki bi jo s tem poslom imela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz. Ta naj bi delnice preplačal za 3,7 milijona evrov, za kolikor naj bi bilo podjetje po prepričanju tožilstva tudi oškodovano. Predsednica sodnega senata Orjana Trunkl je danes v obrazložitvi sodbe poudarila, da je bil omenjeni posel za Istrabenz nepotreben in škodljiv. Istrabenz je delnice Intereurope najprej odkupil, že naslednji dan pa jih je prodal po precej nižji ceni. Bavčar, ki je v tem času prek družbe FB Investicije obvladoval Maksimo Holding, je pri tem zasledoval namen, da Maksima Holding ne bi imela izgube. Holding, prek katerega je Bavčar nameraval menedžersko prevzeti Istrabenz, je sicer leta 2014 končal v stečaju.