Kurz je za časnik Oberösterreichische Nachrichten izrazil pričakovanje, da bo FPÖ zavzela jasno stališče in prekinila vsakršne obstoječe vezi z Identitarnim gibanjem Avstrije (IBÖ). »Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta,« je dodal.

Povod za te izjave so bila poročila o povezavah med svobodnjaki in identitarci, ki so se v medijih pojavila v minulih dneh oz. po razkritju, da je desničarski terorist iz Avstralije, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel dve mošeji in ubil 50 ljudi, identitarnemu gibanju lani nakazal donacijo v višini 1500 evrov.

Avstrijske oblasti so po razkritju donacije uvedle preiskavo IBÖ in njenega vodje Martina Sellnerja zaradi suma sodelovanja v teroristični organizaciji. Sellner je donacijo Brandona Tarranta v ponedeljek priznal in dodal, da ga je tudi kontaktiral in se mu zanjo zahvalil. Drugega stika pa naj ne bi imela.