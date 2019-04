Najnovejši primeri nenadnih izbruhov ognja v vozilih so do zdaj povezani z eno smrtno žrtvijo in 103 poškodbami, prvič pa so se opozorila začela pojavljati lani. Do zdaj so v zvezni upravi za varnost v cestnem prometu dobili 3100 pritožb.

Pod drobnogledom regulatorjev so vozila modelov Kia Optima, Sorento in Soul ter Hyundai Sonata in Santa Fe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Če bodo pristojni ugotovili, da gre za tovarniško napako, grozi Kii na enem največjih avtomobilskih tržišč na svetu odpoklic 1,7 milijona vozil, Hyundaiju pa 1,3 milijona.

V nobenem od obeh podjetij, ki sta del istega industrijskega velikana, zadeve za AFP niso želeli komentirati.

V potrošniški organizaciji Center for Auto Safety so izrazili željo po čimprejšnjem zaključku preiskave, ki bi mu sledil kar se da hiter odpoklic, saj "obsežne preiskave ne ščitijo lastnikov vozil, za to so potrebni odpoklici in učinkovita popravila". Levine iz omenjene organizacije je ocenil, da je ukrepanje zveznih oblasti zelo zapoznelo.

Ne gre sicer za prvi tak primer za obe družbi v ZDA. Od leta 2015 naprej se je pod lupo zaradi nenadnih požarov, ki niso posledica prometnih nesreč, znašlo okoli šest milijonov vozil, le 2,4 milijona od teh so v podjetjih odpoklicali.