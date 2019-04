Krvodajalska akcija bo potekala ves mesec april. Prvi bodo akcijo začeli primorski študentje, in sicer v četrtek od 7.30 do 11.30 v Splošni bolnišnici Izola na oddelku za transfuzijsko dejavnost. Odvzem krvi v Izoli bo možen tudi prihodnji teden v ponedeljek in torek od 7.30 do 11. ure in v sredo od 9. do 11. ure. Za vse prijavljene študente bo organiziran prevoz iz Kopra.

V Mariboru bo akcija potekala prihodnji teden v ponedeljek od 9. do 14. ure v Študentskem kulturno prireditvenem centru ŠTUK in v torek od 9. do 15. ure v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Tudi v Mariboru bo za prijavljene študente organiziran brezplačen prevoz do prostorov, kjer bo akcija potekala, so sporočili iz mariborske študentske organizacije.

V Ljubljani bo kri možno darovati prihodnji teden v torek od 7. do 14. ure in v sredo od 7. do 14. ure v prostorih Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana, so zapisali v ljubljanski študentski organizaciji.

Vsi prijavljeni študentje bodo prejeli malico in simbolično darilo, so še sporočili iz študentskih organizacij.

Zveza Škis letos k udeležbi spodbuja predvsem člane študentskih klubov, še posebej predsednike, svetnike in druge predstavnike upravnih odborov klubov. Klube pozivajo, da se povežejo z bližnjim zavodom za transfuzijsko medicino in tako tudi izven projekta Častim pol litra sodelujejo pri rednih odvzemih krvi.

S tem projektom želijo na zvezi predvsem spomniti, da je solidarnost pomembna vrednota, ki jo cenijo in spodbujajo študentski klubi. Mlade želijo spomniti na bistveno človeško dolžnost in vrednoto, pomoč sočloveku, in tako s svojim zgledom spodbuditi tudi ostale h krvodajalstvu.

ŠOS sicer vsako leto izvede dve krvodajalski akciji, eno spomladi in drugo jesen