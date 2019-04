Pred 14 dnevi, 17. marca, si je tekmo ženske lige med Atletico Madridom in Barcelono, ki so jo Katalonke dobile z 2:0, na stadionu Wanda Metropolitano ogledalo kar 60.739 gledalcev. Gre za rekordno obiskanost tekme ženskega ligaškega nogometa.

Le teden dni kasneje se je 39.000 gledalcev zbralo na torinskem stadionu Allianz. »Čas je, da veliki klubi odprejo svoje stadione in podremo rekorde. Naše tekme so veliko boljše od španskih in italijanskih. Moje igralke so na višji ravni,« je prepričan Neville.

Neville je v teh dneh zbral angleško žensko reprezentanco, ki se pripravlja na petkovo tekmo s Kanado in letošnje svetovno prvenstvo, stadion v Manchestru pa je že razprodan.

Svetovni rekord obiskanosti ženske nogometne tekme pa bo letos star 20 let. Finale svetovnega prvenstva 1999 v ameriški Pasadeni si je ogledalo 90.185, zmage pa so se takrat po streljanju enajstmetrovk veselile Američanke, ki so ugnale Kitajke.