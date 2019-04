»Govorili smo o tem, kako usklajevati naša dejanja in stališča ter kako v največji možni meri voditi skupno politiko do Kitajske,« je razložil gostitelj tokratnega srečanja obeh skupin držav, ki se redno srečujejo že od leta 2013.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi šlo predvsem za vprašanje, ali bi pri načrtovani širitvi omrežja pete generacije (5G) dopustili sodelovanje tudi kitajskemu tehnološkemu gigantu Huawei, ki se sicer otepa obtožb, da pomaga vohuniti kitajski vladi. Huawei tovrstne obtožbe, ki prihajajo predvsem iz ZDA, zavrača.

Sicer so ministri osmih nordijskih držav - Švedske, Finske, Norveške, Islandije, Danske, Litve, Latvije in Estonije - ter štirih višegrajskih - Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske - govorili tudi o odnosih z Rusijo in ZDA. Prav tako so se posvetili odnosom znotraj EU, zlasti pripravam na evropske volitve, govorili so tudi o brexitu, podnebnih spremembah in človekovih pravicah, še poroča dpa.