Po zatonu evforije z javno prodajo kripto žetonov, ki je tudi v Sloveniji v letih 2017 in 2018 z visokim odstotkom uspešno zbranih sredstev, tudi po nekaj milijonov evrov, pretresla gospodarski trg in zastavila t.i. četrto industrijsko revolucijo, je marsikatera uspešna zgodba mladih podjetij potihnila. To ne velja za Blocksquare, ki je od zaključka javne prodaje do danes uspešno izpeljal tokenizacijo prve nepremičnine - parkirno mesto v Tehnološkem parku Ljubljana, kjer je sodelovalo 19 investitorjev s štirih kontinentov. S tem je podjetje ustvarilo most med blockchain tehnologijo in nepremičninskim svetom. Konec lanskega leta je postalo član švicarskega pospeševalnika Fusion v Ženevi, podpisalo pa je tudi partnerstvo s svetovalnim podjetjem Deloitte.

V ostri konkurenci 400 podjetij V ostri mednarodni konkurenci 400 blockchain podjetij z vsega sveta so člani ekipe Blocksquare uspešno vstopili v fazo ožjega izbora 140 kandidatov. Po temeljiti analizi strokovne žirije in zunanjih strokovnjakov ter predstavnikov najuglednejših globalnih korporacij, ki so se letos nekoliko bolj osredotočili na področje nepremičnin, so bili povabljeni v skupino 35 izbranih. V tej fazi so opravili 25-minutno osebno predstavitev ter odgovarjali na vprašanja žirije, ki je razglasila najboljših deset. Ti so naslednji korak morali opraviti po principu konkurenčnega natečaja (pitch). Žirija je v veliki finale uvrstila le še tri podjetja. Ključne prednosti, za katere soustanovitelj in direktor podjetja Blocksquare Denis Petrovčič meni, da so prepričale žirijo in prevesile odločitev v prid Blocksquare, so jasno poznavanje poslovnega modela, tehnologija, ki predstavlja temelje, s katerimi blockchain spreminja svet nepremičnin, ter dobra priprava in trening na pitch. »Na voljo imaš točno pet minut, da jih prepričaš in hkrati ne izpustiš ključnih informacij, ki jih želiš predstaviti,« je povedal.

Uspešen pitch pred več kot tisoč poslušalci Da je zanimanje za takšne predstavitve v švicarskem Crypto Valleyu res izjemno, potrjuje kar tisoč poslušalcev v dvorani, ki so prisluhnili finalnim trem predstavitvam. Zahvaljujoč zmagi bo Blocksquare poleg finančne podpore deležen tudi številnih drugih ugodnosti – Crypto Valley mu omogoča uporabo poslovnih prostorov, odpira svoje poslovno omrežje za sodelovanje ter mu aktivno pomaga pri nadaljnjem prodoru v industrijo. Združenje CV je neodvisna institucija, ustanovljena, da v celoti izkoristi prednosti Švice za izgradnjo vodilnega svetovnega ekosistema blockchain in kriptografskih tehnologij. Podpira in povezuje startupe in uveljavljena podjetja, organizira konference, hakatone in druge industrijske dogodke. Njegovo tekmovanje sodi med največje prebojne priložnosti novodobnih podjetij.

Biti dvakrat boljši Soustanovitelj in direktor podjetja Blocksquare Denis Petrovčič je po zmagi dejal: »Če želiš zmagati v tujini, moraš biti dvakrat boljši. Domača podjetja in tista, ki prihajajo iz držav, kjer so deležna širše podpore, so prepoznavnejša in v veliki prednosti, zato ima ta zmaga res posebno vrednost. Denarna nagrada je le del mnogo širše priložnosti, ki se nam odpira. Zmaga pomeni gradnjo naše prepoznavnosti, je pomembna za rast zaupanja obstoječih in potencialnih partnerjev ter širše družbe, gradi našo verodostojnost in utrjuje naše mesto med svetovno vodilnimi podjetji tega področja, kar cenijo investitorji in partnerji. Ne nazadnje pa je zmaga potrditev odličnosti ekipe in vsakega posameznika.«

Blocksquare - kriptovalute iz imaginarnosti prehajajo v realnost Zgodovinsko gledano so bile poslovne nepremičnine vedno privlačna možnost vlaganja, ki je bila praviloma na voljo samo institucionalnim naložbenikom. Blocksquare sistem na tehnologiji blockchain omogoča, da tako veliki kot mali investitorji po modelu deljenega lastništva lahko postanejo njihovi lastniki. Razdelitev nepremičnin v digitalne delnice v največji meri izniči finančne ovire za vstop na trg. Kriptovalute tako dobivajo svojo realno, materialno obliko. Globalni trg naložbenih nepremičnin je ovrednoten na okoli 50.000 milijard dolarjev. Če bo le en odstotek teh v naslednjih desetih letih pretvorjen v digitalne delnice, Blocksquare naslavlja spletni trg »tokeniziranih« nepremičnin, vreden 500 milijard dolarjev.