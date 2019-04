Husqvarnin baterijski program pokriva vsa opravila v okolici hiše. Preizkus smo osredotočili okrog različnih modelov vrtnih kosilnic in baterijskih kos, preizkusili smo tudi baterijski pihalnik, dva modela škarij za živo mejo ter različne baterije. Program je osnovan na 36-voltnem sistemu z baterijami kapacitete 2,0–9,4 Ah. Z isto baterijo uporabljamo vrtno kosilnico, baterijsko koso, žago, pihalnik, škarje, obrezovalnike vej in prezračevalnike trave, program pa se širi tudi na področja, ki niso neposredno povezana z delom okrog hiše.

Po vrtni kosilnici smo v roke vzeli baterijsko koso. Na izbiro smo imeli tri modele in preizkusili smo vse. Najmanjši je bil baterijski trimer z ukrivljeno osjo, dva večja modela pa imata enake lastnosti, a različna ročaja. Husqvarna 520 iLX ima klasičen okrogel ročaj, 520 iRX pa širok dvojni ročaj, primernejši za večje ravne površine. Trimer je kratek in lahek, primeren je za zaključno košnjo po uporabi kosilnice. V nasprotju z njim sta večji kosi že precej zmogljiva stroja, primerna tudi za košnjo na površinah, ki jih ne kosimo tako redno, zato je del osnovne opreme tudi trikrako rezilo. Nežno brnenje električnega motorja ne razkrije zmogljivosti kosilnic, ki se pokažejo šele pri čiščenju kopriv ali visoke trave. To kosimo hitro, predvsem pa brez hrupa, vibracij in izpušnih plinov. Predvsem odsotnost vibracij je pri delu s koso zelo navdušujoča. Delo z dvotaktno motorno koso je najbolj obremenjujoče prav za roke oziroma še posebno dlani, s katerimi absorbiramo tresenje motorja. Po zaključku daljšega dela lahko to v rokah občutimo kot mravljince ali bolečine v mišicah, pri baterijski kosi pa tega ob primerljivi delovni učinkovitosti ni.

Baterijski program je dozorel

Flota husqvarninih baterijskih strojev je v nekaj letih postala zares obsežna. Baterijska naprava ni več eksotično orodje za specifične potrebe, saj se bo s časom izkazalo, da so bencinski stroji tisti, ki so specializirani za ozek nabor nalog. Baterijske naprave Husqvarna lahko izberemo in kombiniramo tako, da zadostijo potrebam mladih in starih, občasnih in vsakodnevnih uporabnikov, poklicnih in prostočasnih. Vrednost baterijskih naprav je morda težko oceniti, če imamo v malem prstu znanje o pripravi mešanice goriva in o tem, kako se zamenja vžigalna svečka, očisti zračni filter in nastavi čok. Baterijske naprave so namreč vedno pripravljene za uporabo, vzdrževanja skoraj ne zahtevajo in so lažje za rokovanje. Precej so popustljive do uporabnikov, ki se ne spoznajo na vzdrževanje strojev in čeprav je začetna naložba višja od nakupa bencinskih naprav, se tako s finančnega kot z drugih vidikov ta hitro povrne. Imajo pa še eno prijetno lastnost – med košnjo trave zares diši po sveže pokošeni travi, ne pa po izpušnih plinih, poleg tega naš hrup ne moti bližnjih sosedov.

Jošt Bukovec