Da gre za popolnoma nove modele, je jasno že na prvi pogled. Dizajn je zdaj bolj kompakten – v primerjavi s predhodniki so ti čistilniki nižji in širši. Novi čistilniki se razlikujejo po moči oziroma velikosti, po dodatni opremi in kakovosti opreme – v smislu dolžine cevi, tipa visokotlačnih pištol in drugega. Nabor je sestavljen iz šestih naprav, mi smo preizkusili tri.

Predstavnik vstopnega razreda, sredine in vrha ponudbe Na testu smo imeli: REM POWER HDEm 1500, HDEm 2200 Limited edition in HDEm 3000i Premium Line. S tremi precej različnimi čistilniki smo zajeli vse konce ponudbe; model 1500 je mali vstopni model, HDEm 2200 precej resna nadgradnja, HDEm 3000i pa vrh ponudbe. Pregled tehničnih lastnosti posameznih modelov razkrije, da ima prvi 1,5 kW močan motor in delovni tlak 70 barov, drugi HDEm 2200 2,2 kw in 120 barov delovnega tlaka, veliki HDEm 3000i pa 3 kw in 140 barov.

Tudi najmanjši čistilniki pomenijo veliko spremembo pri delu Najmanjši čistilnik na preizkusu je bil torej 6,9-kilogramski HDEm 1500. Ima pet metrov dolgo cev in prav tako dolg električni kabel, kar omogoča, da je naprava dovolj mobilna za razna čiščenja okrog hiše, za pranje orodja in vozil. Zlahka ga nesemo z eno roko ali peljemo na kolesih. Priloženo ima dvodelno tlačno pištolo z nastavkom s spremenljivo šobo, zraven je še zunanji lonček za čistilo. Delovni tlak naprave je 70 barov, kar je resnici na ljubo dovolj za večino opravil, ki se jih lotimo s čistilnikom. Če naredimo na šobi ožji curek, dobimo še posebno veliko moč vode, smo pa tudi s širokim curkom pri delu z zmerno hitrostjo iz betonskih tlakovcev izprali večino umazanije. Glede moči nimamo nobenih pripomb, za ta cenovni razred je ustrezna tudi dodatna oprema. K preizkusu močnejšega modela nismo odšli s potrebo po večji moči, temveč z višjimi pričakovanji glede nastavkov in cevi. Visokotlačna pištola pri HDEm 1500 je lažja in bolj občutljiva kot pri drugih čistilnikih, sestavljena pa je iz treh in ne dveh delov.

S cevjo na kolutu pride lahkotna uporaba REM POWER HDEm 2200 je velik preskok glede na prejšnji model. Med njima najdemo še dva vmesna čistilnika, a HDEm 2200 je prvi, ki ima nameščen kolut za navijanje cevi. K serijsko priloženi opremi sodi še visokotlačna pištola s »turbo« palico in drugi nastavek s spremenljivo šobo. Čistilnik ima vgrajeno 1,2-litrsko posodo za čistilo in osem metrov dolgo cev, močan ročaj in velika kolesa. Ročka za navijanje je zložljiva in ima »plavajoč« ročaj, da ga lahko med obračanjem koluta trdno držimo v roki. Z navijalnim kolutom sta opremljena dva najbolj zmogljiva čistilnika REM POWER. Kolut je pomemben atribut takšnega čistilnika, saj je ročno zvijanje mokre cevi in odlaganje na obešalo precej nehvaležno opravilo ob koncu čiščenja. Kolut nam zato predstavlja enega pomembnejših dodatkov, sploh če je sistem za navijanje zanesljiv, na kolutu pa je tudi po navitju cevi še dovolj prostora.

Pri paradnem konju najbolj izpostavljamo cev Na koncu smo prišli do glavnega aduta na testu. REM POWER HDEm 3000i ima 3 kw indukcijski motor, delovni tlak 140 barov, desetmetrsko gumirano cev, večja kolesa kot predhodniki in kovinsko visokotlačno pištolo s kompletom menjalnih šob. Gre za sistem, pri katerem menjamo zgolj šobe na koncu pištole. Razlikujejo se po kotu curka in barvi plastike, zato so takoj prepoznavne. Takšno menjavanje ni tako hitro kot sprememba curka na vrtljivem nastavku, je pa zanesljivejše, šobe pa so praktično neuničljive. Same šobe in nastavki so kovinski, plastičen je le zunanji obroč. Če kljub vodnemu filtru pride do zamašitve šobe, lahko to odstranimo in jo s priloženo žičko za čiščenje očistimo iz obeh smeri.