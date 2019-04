Potrebovala sta svetel nadstrešek s poletno kuhinjo in vrtno jedilnico.

Katalpo zamenjala smreka, polico otok, stole pa klop Listopadni katalpi sta zagotavljali prijetno senco, ob vetru in dežju pa se njuni krošnji nista izkazali za zanesljivo zaščito. Nadomestila ju je smrekova streha, ki je z dodanimi elementi postala zavetje v vseh letnih časih. Nepraktično in pregloboko delovno polico pri kaminu sta zamenjala uporabnejša kuhinjska otoka: eden s shranjevalnimi policami, drugi z vodnim koritom in digitalno grelno pipo, oba pa z veliko delovne površine, neobčutljive za vročino. Ker pred prenovo za vse sorodstvo ni bilo dovolj prostora, smo z razširjeno mizo in vogalno klopjo povečali število sedišč ter vgradili zabojnike za hrambo sedežnih blazin. Barvo opreme smo oblikovno prilagodili hiši in obstoječim stolom, zato zdaj namesto šest vrtna jedilnica sprejme najmanj dvanajst ljudi.

Atributi nastreška so njegovi dodatki Leseni objekt je postavljen tik ob zidu nad brežino in robu parcele. Zaradi lovljenja jutranjih žarkov in ohranitve pogleda proti zelenjavno-cvetličnemu vrtu se odpira proti vzhodu, njegove severne vertikalne letvaste panele pa lahko uporabimo za skladovnico drv ali kot oporo za plezalke. Zahodno steno prekrivajo horizontalna senčila, ki zadržujejo močno popoldansko sonce ali veter, s svojo 45-stopinjsko lego pa služijo tudi kot strešice za dež in blažilci hrupa. Inštalacijske cevi v stebrih in gredah so pogoj za vgradnjo skritih stikal in luči, ki osvetljujejo dogajanje za delovnimi pulti in mizo. Ambient lesa dopolnjujejo cvetoče rože v koritih in vrtu, kamnite ploskve na mizi ter žuboreča fontana.

Medgeneracijsko druženje, razvajanje in učenje Kateri vnuki pa ne uživajo v družbi starih staršev? Raziskovanje na vrtu, neskončna ljubezen in dobra hrana. Za vse starše pa še to. Če imate kdaj slabo vest, ko prosite za varstvo svojih otrok, le brez skrbi. Znanstveniki so potrdili, da varovanje vnučkov podaljšuje življenje in znižuje možnost za razvoj demence. Tako bodo babice in dedki še dolgo spodbujali vnuke in vnukinje k različnim dejavnostim, jih učili o vrtnarjenju, skrbi za rastline in delili modre nasvete o peki na žaru.