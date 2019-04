Dovolj prostorna in sodobno opremljena soba za bodočo študentko

Najina vnukinja je dijakinja in bo čez dve leti postala študentka. Pošiljava vam skico njene nove sobe, ki še ni opremljena. Soba je ozka in dolga, svetla, nasproti vrat so priključki za optiko in elektriko. Kako razporediti pohištvo v sobi, da bi bila ta čim bolj prostorna, predvsem pa sodobna.