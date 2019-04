Banke bodo postavile pogoje za prenos Mercatorja na nizozemsko družbo Fortenova grupa

Kdaj bo Mercator prenesen iz lastništva Agrokorja v last novonastale družbe Fortenova grupa, trenutno ne ve še nihče. Kot ključna pogoja se omenjata ohranitev slovenskih dobaviteljev na Mercatorjevih policah in to, da še naprej ne bo prihajalo do njegovega izčrpavanja.