Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost se ne strinjajo s politiko mestnega potniškega prometa, s katero sta v zadnjih tednih občane razburila mestna oblast in Ljubljanski potniški promet (LPP). Nasprotujejo podražitvam javnega potniškega prometa, ki so začele veljati danes in jih razumejo kot nov odmik od udejanjanja besed o zeleni prestolnici. Zato so se odločili za intervencijo v prostoru.

Danes popoldne so pred mestno hišo prinesli avtobus iz platna in nanj pisali zahteve, kakšen bi moral biti mestni promet, da bi ga meščani lažje in več uporabljali. Načrtujejo, da bodo v naslednjih dneh popisan platneni avtobus prinesli v mestno hišo in ga izročili nosilcem mestne oblasti.

Pokroviteljski župan ni prisluhnil mladim

Pred mestno hišo se je zbralo nekaj deset ljudi, pretežno mladih, pridružili pa so se jim tudi nekateri mimoidoči. Skupaj so v roke vzeli pisala. Sporočila občini so bila različna. »Pocenitev javnega prevoza!«, »Preureditev linij! Dostopnost vsem!«, »Prehod na ekološki transport!«, »Razširite območje linij LPP!«, »V Tacnu hitreje s kolesom« so le nekateri napisi, ki so se znašli na platnenem avtobusu. Organizatorji intervencije so s seboj prinesli tudi letake in nalepke, na katerih so med drugim LPP preimenovali v Ljubljanski potniški pogreb in Loterijo počasnega prihoda.

»Ta problematika zadeva vse občane in dnevne migrante. Treba je poslušati ljudi, da bi občina prišla do rešitev, ki bi privedle do tega, da bi postala uporaba javnega prevoza za vsakega posameznika najbolj racionalna izbira. Promet je namreč velik povzročitelj toplogrednih plinov,« je dejala Iza Thaler iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost, ki je med današnjim dogodkom skupaj z osnovnošolcem Vorancem Bricljem pristopila k Zoranu Jankoviću, ko je ta prišel mimo. Župan je enega najmlajših aktivistov pokroviteljsko pobožal po glavi, se zadržal kakšno minuto, dve, potem pa odbrzel v mestno hišo.

»Ni naju hotel poslušati. Rekel je, da Ljubljana daje 13 milijonov evrov za LPP in da se cene vozovnic niso povišale od leta 2012. To je sicer res, vendar se tudi avtobusne linije niso izboljšale,« je po bežnem srečanju z županom še nekoliko razburjena dejala Iza Thaler. »Komentirala sem, da bo Voranc čez 30 let bival v svetu, v katerem se zaradi podnebnih sprememb ne bo dalo normalno živeti tudi zato, ker danes Zoran Janković ni ukrepal na način, kot pritiče njegovi službi, in potem je župan dejal, naj se mu javimo čez 30 let, ko bomo naštudirali ekonomijo. Ampak kakšen odgovor je to? Čez 30 let bo prepozno.«

Medtem se je Voranc Bricelj spraševal, zakaj mu župan ni pustil do besede. »Vem, da sem mlad. Veliko starejših me zavrne, ker mislijo, da ne vem, kaj govorim. Ampak županov odziv ni bil lep, sploh glede na njegov položaj. Moral bi nas bolj poslušati.«