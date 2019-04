Aktivist in član organizacijskega odbora parade ponosa Branko Ćulibrk je povedal novinarjem v Sarajevu, da bo BiH končno dobila protestno prireditev proti neenakosti in kršitvam človekovih pravic istospolno usmerjenih, biseksualnih, trans-, interspolnih in queer oseb.

"Prireditev predstavlja boj proti nasilju in zahteva enak dostop do javnega prostora, kot ga imajo tudi drugi državljani in državljanke, ki lahko organizirajo proteste," je Ćulibrkovo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kot je dodal, je prva parada ponosa skupna pobuda aktivistov iz Prijedora, Banjaluke, Sarajeva, Bijeljine in Tuzle. Potrdil je, da so od policije v Sarajevu zaprosili za dovoljenje za prireditev. Pozvali so tudi oblasti, naj opravijo svoje naloge, ostale državljane pa naj podprejo zahteve LGBT oseb za zagotavljanje enakopravnega statusa v družbi.

Poudarili so, da se borijo za svobodo vseh ljudi, ki so diskriminirani. "LGBT osebe so vsak dan izpostavljene diskriminaciji v družini, v službi, v institucijah, na ulici," je povedala Lejla Huremović iz nevladnega združenja sarajevski odprti center (SOC).

V BiH doslej niso poskusili organizirati parade ponosa, manjša zborovanja članov LGBT skupnosti pa so bila izpostavljena oviram in grožnjam z nasiljem, kot se je to zgodilo v Sarajevu v času festivala Merlinka leta 2018, ali pa prejšnji mesec v Tuzli, ko je skupina islamskih skrajnežev protestirala zaradi festivala queer filma in umetnosti, je dodala Hina.

Napoved prve parade ponosa so sicer na spletnih portalih že spremljali komentarji z grožnjami in pozivi k nasilju. Hina še izpostavlja, da nekateri politiki v BiH, kot je predsednik HDZ BiH Dragan Čović, ne vidijo nič spornega v paradi ponosa.