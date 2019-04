Na Danskem je odmevala vest, da nameravajo v morju postaviti ograjo, s katero bi zaščitili svoje ribe vrste slanik, potem ko bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. »Nova ograja bo preprečila mladim slanikom, da se izselijo iz danskega ozemlja. Noben Danec ne bi smel biti ob slanik, ki je pravično naš,« je sporočila danska ministrica za ribolov Eva Kjer Hansen.

»Britanci so ustvarili ta problem, prisilila jih bom, da plačajo za ograjo,« je dodala v slogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki zahteva, da zid na meji z Mehiko plačajo južni sosedje.

Tudi Nizozemci so se pošalili iz Britancev in napovedanega brexita. Tako je portal Dutch News pisal, da bodo britanskim turistom po brexitu v Amsterdamu prepovedali nakupovanje marihuane.

V središču Evrope pa so v pričakovanju velike noči posvarili potrošnike, da bodo v prihodnje morda prepovedani čokoladni zajčki. Švicarski dnevnik Le Matin je namreč poročal, da nameravajo vegani prepovedati čokolado v obliki živali in da so v ta namen zagnali spletno peticijo.

Medtem ko po svetu že testirajo dostave z droni, pa je dubajska modna znamka Namshi danes predstavila dostavo s sokoli. »S hitrostjo letenja 390 kilometrov na uro bodo ptice zagotovo dostavile vaš paket v roku treh ur po dostavi,« je v prvoaprilskem obvestilu zapisalo podjetje v izjavi na spletni strani.