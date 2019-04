Dnevnikovo žirijo je v glasovanju za najboljšega posameznika 24. kroga v prvi slovenski nogometni ligi najbolj prepričal srbski vezist Goran Brkić, ki je bil med najbolj razpoloženimi igralci Olimpije na lokalnem derbiju v Domžalah. Brkić je prejel največ točk tudi v 23. krogu, ko so državni prvaki remizirali z Mariborom. Po uspešnih predstavah se je v skupnem vrstnem redu povzpel na peto mesto, kjer je izrinil Amirja Derviševića, za katerega ni več prostora v udarni postavi vijoličnih.

Goran Brkić je v spomladanskem delu prvenstva med najopaznejšimi igralci v prvi ligi. Srbskemu nogometašu iz Pančeva je uspela vrnitev na igrišče po operaciji levega gležnja, kamor se je naselilo šest tujkov. Brkić povezuje igro Olimpije na sredini igrišča, kar je dokazal tudi v soboto popoldne ob Kamniški Bistrici. Na začetku drugega polčasa je sam krenil v protinapad in z natančnim pregledom nad igro mirno zaključil akcijo za drugi gol Ljubljančanov. Po tekmi je enemu od navijačev podelil dres in visoko dvignil palec na desni roki, ko so ga vprašali, kako se počuti. Brkić v Olimpiji postaja vse opaznejši vodja na igrišču, zato bo prav gotovo eden ključnih nogometašev pri ljubljanskem naskoku na ubranitev pokalne lovorike. Če bo Maribor še naprej popuščal, se Olimpija ne bo odrekla niti sanjam o državni kroni.

Dvanajst krogov pred koncem prvenstva v naši rubriki še vedno vodi Andrej Vombergar, ki je pozimi zapustil Olimpijo in se preselil v Rusijo. Njegovi najbližji zasledovalci ostajajo Dino Hotić, Rok Kronaveter in Luka Zahović, ki spomladi ne blestijo ali sploh ne igrajo. Če Brkić ne bo popuščal v formi, bi se lahko vmešal v igro za najboljšega igralca sezone in morda nasledil zmagovalca zadnjih dveh sezon Marcosa Tavaresa.