Zahvaljujoč avtogolu Belgijca Tobyja Alderweirelda v 90. minuti so nogometaši Liverpoola z 2:1 dobili derbi 32. kroga angleškega prvenstva proti Tottenhamu. Njihova zmaga je bila vse prej kot zaslužena, a so na račun te spet prehiteli Manchester City in se prebili na vrh prvenstvene razpredelnice. V letošnji sezoni so doslej osvojili že 79 točk in tako popravili svoj najboljši dosežek iz sezone 1987/1988, ko so po 32 prvenstvenih tekmah na računu imeli tri točke manj. Prav tako so osemnajstkratni angleški prvaki proti Tottenhamu ostali neporaženi še na 37. prvenstveni domači tekmi zapored (27 zmag in 10 remijev) in se po dosežku izenačili prav z Manchestrom Cityjem. Z uspešnejšim nizom na svojem stadionu se lahko pohvali zgolj še Chelsea, ki je bil med letoma 2004 in 2008 na Stamford Bridgeu nepremagan na 86 obračunih.

»Igrali smo proti eni najboljših ekip na svetu, poleg tega pa se za naslov prvaka potegujemo z eno najboljših ekip na svetu. Zato se moramo boriti kot nori. Sam pravim, da v nogometu obstaja 500 različnih načinov, kako zmagati. Proti Tottenhamu smo do zmage prišli na nekoliko grši način, a komu je za to mar,« je po srečni zmagi dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Za Nemca in njegove igralce je bila to že tretja tekma v sezoni, na kateri so do treh točk prišli v 90. minuti oziroma še nekoliko kasneje. Tudi sicer se zdi, da se Liverpoolu v izteku dvobojev pogosto nasmehne sreča. V premier ligi je doslej na tak način slavil že 33-krat oziroma osemkrat več kot katera koli druga ekipa v prvenstvu.

Tekmo bo poskušal čim prej pozabiti trener Tottenhama Mauricio Pochettino. Ne le da je proti Liverpoolu izgubil že sedmič – večkrat je klonil le še proti Chelseaju (devetkrat), za nameček je bil to že njegov 150. poraz, odkar je pred petimi leti sedel na klop Londončanov. Morda mu je lahko v tolažbo dejstvo, da ima v svojem moštvu izvrstnega Danca Christiana Eriksena, ki je tekmi na Anfieldu vpisal deseto asistenco letos. Dosežek mu je uspel že četrto sezono zapored, s čimer se lahko v Angliji pohvali le še David Beckham. »Nihče ne mara izgubljati, a to je drugačen poraz od tistih, ki smo jih na primer utrpeli proti Southamptonu in Burnleyju. Pred nami je še sedem tekem, še vedno pa smo uvrščeni med štiri najboljše ekipe. Če bomo igrali tako, kot smo tokrat, lahko zadržimo položaj,« je prepričan Mauricio Pochettino.

Prvenec mladega Zidana V Španiji je konec tedna kar nekaj pozornosti zopet požel Zidane. A tokrat ne Zinedine, temveč njegov sin Luca, ki je v 29. krogu španskega prvenstva proti Huesci debitiral v vratih madridskega Reala. Oče, ki se je na klop kraljevega kluba vrnil sredi marca, je 20-letniku priložnost ponudil, potem ko se je lažje poškodoval prvi vratar Thibaut Courtois. »Luca je naša tretja izbira. Courtois ni bil pripravljen, Keylor Navas pa je počival po reprezentančni tekmi,« je svojo odločitev pojasnil Zinedine Zidane. A mladeničev prvenec ni bil pretirano uspešen, saj je prvi gol prejel že po vsega treh minutah igre, tekmo pa sklenil kot eden najslabše ocenjenih nogometašev na igrišču. »Zelo sem ponosen, da sem nastopil na Santiagu Bernabeuu. V prvo moštvo sem se prebil skozi mladinski pogon in po številnih letih trdega dela me veseli, da sem debitiral na domačem igrišču,« je svoje vtise strnil Luca Zidane. No, njegov nastop za španskega velikana vsem ni bil povšeči. »Takšne stvari me motijo. Ne želim komentirati njegove predstave, vendar mislim, da za fanta to ni dobro. Pritisk medijev in navijačev nanj je prevelik, prav tako lahko nanj vplivajo obtožbe glede nepotizma. To je lahko za igralca njegovih let škodljivo,« je prepričan bivši trener in igralec Reala Bernd Schuster. Kljub ne najbolj posrečenemu nastopu mladega vratarja je Real tekmo dobil s 3:2. Tudi po zaslugi zadetka Karima Benzemaja. Francoz je mrežo zatresel 14. v sezoni, obenem pa mu je uspel še prav poseben dosežek, saj je zabil prav vsem 34 španskim prvoligašem, proti katerim se je doslej pomeril. »Benzema je trenutno najboljša številka devet na svetu. Njegove predstave to dokazujejo. Veseli smo, da ga imamo v moštvu,« je soigralca pohvalil branilec Madridčanov Alvaro Odriozola.