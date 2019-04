V petek je Združeno kraljestvo dokončno zapustilo EU

Naslov je seveda prvoaprilska potegavščina. Rok za brexit se je podaljšal, nič presenetljivega pa ne bi bilo, če Združeno kraljestvo še nekaj let ne bi zapustilo EU, če sploh kdaj zares bo. Medtem ko se v ZDA vedno bolj kažejo znaki ohlajanja rasti gospodarstva, so vlagatelji bolj osredotočeni na izboljšane odnose med ZDA in Kitajsko. V petek ob polnoči se je iztekel dveletni rok, v katerem bi se morali Britanci dokončno posloviti od Unije, a so si v zadnjih izdihljajih izpogajali podaljšanje roka. Skratka, zgodba o brexitu, kot kaže, še nekaj časa ne bo zaključena.