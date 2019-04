Skupina Ferrero bo od Kellogga prevzela proizvodnjo piškotov, sadja in sadnih prigrizkov, sladoleda in testa za pite. Lani je ta del ustvaril približno 900 milijonov dolarjev prihodkov od prodaje, so sporočili iz ameriškega podjetja.

Ferrero bo med drugim prevzel znamke Keebler, Mother's in Famous Amos.

Posel morajo odobriti še regulatorji, zaključen pa naj bi bil do konca letošnjega julija.

»Ta prodaja je še en korak v smeri preoblikovanja in osredotočanja našega portfelja, kar bo vodilo k zmanjšanju kompleksnosti, bolj ciljno usmerjenim investicijam in izboljšanju rasti,« je ocenil Kellogov glavni izvršni direktor Steve Cahillane.