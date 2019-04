Prvi mož Združenja nemške industrije o previsokih podnebnih ciljih

Cilj nemške vlade, ki je zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 95 odstotkov do leta 2050, je nedosegljiv in ga je treba spremeniti, je opozoril prvi mož Združenja nemške industrije (BDI) Dieter Kempf. Med drugim je opozoril, da so cene elektrike v Nemčiji že najvišje v vsej Evropi, povzema nemška tiskovna agencija dpa.