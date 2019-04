Kotnik je podpisal triletno pogodbo, zaradi prekinitve z Gorico pa v spomladanskem delu ne sme igrati za vijoličaste. »Želimo nadarjene fante v našem klubu, ki imajo pravo izhodišče za nadaljnji razvoj, klub pa potem z delom in pravo usmeritvijo pride z njim do cilja ter spravi igralca na višjo raven. Zame je presenečenje, da je takšen igralec prost in izkoristili smo priložnost, da ga pripeljemo,« je pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

Novinec pri Mariboru, ki je v 1. SNL doslej zbral 55 nastopov in dosegel šest zadetkov, se bo tako do konca spomladanskega dela priključil moštvu na treningih, potem pa z velikim motivom začenja novo zgodbo.

»Vem, kakšne so zahteve v Mariboru, pritisk je večji, a sem pripravljen na vse in verjamem, da lahko pri tem prispevam svoj delež,« je dejal Kotnik.