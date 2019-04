Easyjet danes vstopa v drugo polovico poslovnega leta, ob tem pa je posvaril pred negativnimi učinki brexita. »V drugem polletju pričakujemo šibkost v Veliki Britaniji in Evropi, ki bo posledica makroekonomske negotovosti in številnih neodgovorjenih vprašanj, povezanih z brexitom, ki skupaj poganjajo šibkejše povpraševanje,« je zapisal glavni izvršni direktor Johan Lundgren.

Medtem ko britanska borza danes beleži rast, pa so delnice Easyjeta krepko zdrsnile.

V prvi polovici leta Easyjet računa na 2,34 milijarde funtov (2,72 milijarde evrov) prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot pred letom dni. »Easyjet se je odrezal v skladu s pričakovanji,« je o polletju povedal Lundgren. »Prepeljali smo okoli 42 milijonov strank z občutno zmanjšanim številom odpovedi in še naprej visokimi stopnjami zadovoljstva strank,« je dodal.

Dodal je še, da je skupina operativno dobro pripravljena na brexit in da njihovo letenje v nobenem scenariju ni ogroženo. Da bi to zagotovili, je Easyjet skupino tudi razdelil na tri dele, in sicer med Avstrijo, Veliko Britanijo in Švico.