Tožilstvo za Bavčarja predlaga dve leti in pol zapora

V sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju in nekdanjemu predsedniku uprave Maksime Holdinga Miroslavu Golubiću zaradi domnevnega oškodovanja Istrabenza pri obveznem nakupu delnic Intereurope so bile na vrsti zaključne besede. Tožilstvo za Bavčarja predlaga dve leti in pol zapora, za Golubića pa dve leti.