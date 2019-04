Turek Omer Yilmaz je postal junak številnih ljubiteljev štirinožcev. Minuli teden se je namreč sprehajal po mestu v črnomorski turški provinci Rize, ko ga je na pomoč poklical prodajalec v ulični trgovini Yakup Gor. Gor je pred tem hranil psička, nato pa opazil, da je ta prenehal dihati. Yilmaz je hitro skočil v akcijo in psička pričel oživljati.

Sprva je poskušal z masažo srca in iz njegovih ust spraviti predmete, ki bi lahko ovirali dihanje. Ko to ni pomagalo, je majhnega kosmatinca umil pod vodo, pristavil k svojim ustom in mu pričel nuditi še umetno dihanje. Psiček je preživel, a je bil po izkušnji vidno pretresen. Yilmaz pa je postal zvezda na družbenih omrežjih.