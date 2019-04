Pred dnevi so vandali razbili steklo restavracije Rožmarin, ki je v lasti aktualnega župana Maribora Saše Arsenoviča. To soboto pa so sredi belega dne nepridipravi poškodovali vhodna vrata na vrat, piše Večer. Tudi tokrat je na kraju dogodka posredovala policija, ki sumi storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, katerega oškodovanec je eden od lokalnih oblastnikov. O povezanosti napadov pa pri policiji ne želijo ugibati je iz PU Maribor sporočil Bojan Kitel.

Vrata prerezali že drugič Napad je za Večer potrdil tudi sam Arsenovič. Ta je v pogovoru povedal, da so mu vrata prvič prerezali že pred nekaj tedni, a da takrat ni posumil, da gre za za ustrahovanje ali kaj podobnega, saj je bil takrat to prvi napad. Tokrat je njegovo razmišljanje povsem drugačno, saj mu niz dogodkov ne da miru, ne more pa ugotoviti, kdo bi lahko stal za napadi. Kot je še dejal Arsenovič za Večer, je zanj tokratni napad veliko hujši. »Eno je namreč, ko ogrožajo samo mojo lastnino, drugo pa, ko ogrožajo mojo družino. Morate razumeti, da je otroke strah,« je dejal. Da je njegove besede moč razumeti, je tudi dejstvo, da je tokratno škodo prva opazila njegova najmanjša hčerka. Ta se je namreč odpravila na tek in za seboj zaklenila vrata, za vstop v hišo pa bi morala poklicati, vendar je ob vrnitvi vstopila kar skozi prerezana vrata. Nenapovedan vstop najmlajše hčerke je takoj sprožil sum domačih, ki so nato preverili vrtna vrata in poklicali policijo. S čim točno bi lahko kot župan zanetil takšne dogodke, ne ve. »Tam, kjer mislim, da se ne dela pravilno z davkoplačevalskim denarjem. Primerov je kar nekaj,« je dejal. O morebitnem umiku z županskega položaja ne razmišlja. »To me spodbuja, da delamo še bolj transparentno in pošteno,« je dodal Arsenovič. Tudi o posebnem policijskem varovanju še ne razmišlja, ampak bolj v smeri »poostrenega nadzora« svoje lastnine. Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da preiskujejo sobotni dogodek, več podrobnosti pa zaenkrat ne morejo izdati.