Kot poročajo italijanski mediji, je McGregor za skoraj centimeter daljši od dosedanjega rekorderja, ameriškega mačkona Steva, ki je pasme main coon. Kot je za Anso povedal glavni sodnik italijanskega felinološkega združenja Gian Paolo Gattini, je McGregor res impresiven mačkon. "Nenavadno je, da je zmagal McGregor, saj primerki te pasme niso tako veliki, kot so npr. mački pasme main coon. Je pa res, da je ta pasma pred 50 leti nastala z gensko mutacijo, kar pomeni, da očitno še ni dosegla vrhunca svoje evolucije," je poudaril.

Kot piše portal mucek.si, korenine prav vseh klapouhk segajo k Susie, beli muci z nenavadnimi povešenimi ušeski, ki je živela v enem izmed hlevov na Škotskem. Leta 1961 jo je opazil ljubitelj mačk in pastir William Ross, ki je posvojil enega izmed njenih mladičkov. Muco je poimenoval Snooks. Eden od Snooksinih mladičkov je imel kasneje naraščaj s kratkodlako britanko in pasma je bila naposled rojena.

»Naš Mišek, tako Pivkovi kličejo McGregorja, je bil čisto običajen mucek, ko smo ga dobili«, je za agencijo Ansa povedala njegova skrbnica Mateja Pivk. »Pri petih mesecih pa je začel z nenadno rastjo". Ko je bil star devet mesecev, je pojedel več kot naš nemški ovčar Tarzan, ki je bil tedaj star že leto in pol. Zdaj Miško najprej na hitro poje svojo porcijo, družinski člani pa dežuramo pri Tarzanu, da Miško ne bi pojedel še njegove,« je z nasmehom povedala Pivkova.

Poudarila je, da so Pivkovi nagrade zelo veseli, saj jo bodo porabili za Miškovo hrano, razloga za tako hitro rast pa ne pozna. »Upam, da ne gre za vpliv elektrarne (op.a. v bližini je Nuklearna elektrarna Krško)«, je v šali povedala Pivkova. Kot je dejala, so dobili številne čestitke iz Slovenije in tujine, domov pa se vračajo v torek, sovaščani pa naj bi svetovnemu prvaku pripravili veličasten sprejem.