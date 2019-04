Trey Burke je za Dallas dal 25 točk in zbral osem podaj, Jalen Brunson je prispeval 18 točk, Devin Harris 15, Dirk Nowitzki je dodal rekordnih 13 skokov v sezoni in sedem točk. Oklahomi ni pomagal niti 30. dvojni dvojček v sezoni Russlla Westbrooka. Tekmo je končal pri 25 točkah, 11 skokih in 11 asistencah. Paul George je vpisal dvojni dvojček 27 točk in 11 skokov.

Westbrook je sicer dosegel 134. trojni dvojček v karieri, do drugega na večini lestvici Magica Johnsona ga ločijo le še štirje.

Burke je po tekmi ocenil, da so kot ekipa začeli rasti: »Veliko tekem je bilo tesnih, vsaj odkar sem jaz v Dallasu. Veliko tekem nismo znali pripeljati do konca, danes smo našli način. S tem, ko Luka ni igral, oni pa so nastopili v popolni postavi, nihče ni računal na nas. Bili smo motivirani in prišli do zmage.«

V Atlanti je blestel Trae Young, bržčas edini pravi tekmec Dončića v bitki za naziv najboljšega novinca lige NBA, ki je bil junak zmage Hawks proti vodilnemu Milwaukeeju s 136:135. Zadel je ob zvoku sirene, končal pa pri 12 točkah in 16 asistencah. Bucks so tekmo odigrali brez Giannisa Antentokuompa, v prvi četrtini so vodili že za 23 točk.

Branilci naslova Golden State Warriors so z zmago s 137:90 proti Charlotti znova skočili na prvo mesto zahodne konference. Stephen Curry je dosegel 25 točk, Klay Thompson 24.

Los Angeles Lakers so s 130:102 premagali New Orleans Pelicans in prišli do četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Washington je z izvrstnim drugim polčasom, ko je Denverju dopustil le 28 točk, slavil s 95:90. Los Angeles Clippers so bili s 113:96 boljši od Memphisa, San Antonio je klonil proti Sacramentu s 106:113.

Miami Gorana Dragića bo v noči na torek gostoval v Bostonu, Dallas pa bo gostil Philadelphio.