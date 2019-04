Le še ena stopnička loči košarkarje Sixta Primorska od osvojitve glavnega cilja sezone – zmage v finalu lige ABA2 proti moštvu MZT Skopje, s čimer bi si koprski klub za naslednjo sezono zagotovil nastopanje v prvi ligi ABA. Tisti, iz katere je v tej sezoni klavrno izpadla Petrol Olimpija in v kateri bo od slovenskih klubov v naslednji sezoni zagotovo igrala Krka. Prav Novomeščani so v prejšnji sezoni Primorski enkrat že preprečili uvrstitev med jadransko elito, saj so jo premagali v finalu zaključnega turnirja lige ABA2, v tej pa bo vse skupaj bistveno drugače in zagotovo tudi bolj pošteno. Zaključnega turnirja namreč ni, finale pa se igra na tri dobljene tekme, kar ponuja tudi možnost popravnega izpita.

Poleg popravnih izpitov na finalnih tekmah pa prav poseben tokrat čaka tudi poraženca finalne serije, saj ta še ne bo dokončno izgubil upanja na napredovanje. Slabši iz dvoboja med Primorsko in Skopjem se bo namreč konec meseca v seriji na dve dobljeni tekmi za uvrstitev med elito pomeril s predzadnjim moštvom te sezone prve lige ABA Zadrom. A Primorci o rezervnem scenariju niti ne razmišljajo in se sodeč po dosedanjih predstavah v tej sezoni lahko optimistično podajo v finale. V rednem delu so bili namreč ob le dveh porazih suvereno prvi, ob tem so nanizali 11 zaporednih zmag na prvih enajstih tekmah, tudi v polfinalu pa so s skupnim izidom 2:0 v zmagah brez težav izločili Borac iz Čačka. Na drugi strani je MZT Skopje v finale napredoval po polfinalni zmagi z 2:0 proti Sparsu iz Sarajeva, ki je bil po rednem delu drugi, mesto pred moštvom iz Skopja. To je v ligaškem delu sezone sicer vknjižilo sedem porazov, vključno z dvema proti Primorski, kar je še razlog več za optimizem v moštvu slovenskih pokalnih prvakov.

»MZT Skopje je poleg nas v tej sezoni pokazal največ, zato je zasluženo v boju za naslov. Čaka nas zanimiv finale. Ekipa iz Makedonije je izredno nadarjena in izkušena, a smo samozavestni, pripravljeni in želimo dokazati, da smo do zdaj dobro delali,« pred finalom pravi trener Primorske Jurica Golemac, eden njegovih glavnih nosilcev igre in prvi asistent moštva Žan Mark Šiško pa je dodal: »V finale se podajamo s prednostjo domačega igrišča in upam, da jo bomo znali izkoristiti. Želim si, da niz uspešno začnemo z zmago že na prvi tekmi.« V finalu bo sicer pomembno vlogo odigrala tudi fizična pripravljenost, saj bo po današnji prvi tekmi v Kopru druga v Bonifiki na sporedu že jutri, po dnevu premora in potovanju v Skopje pa tretja že v četrtek in morebitna četrta v petek. Če se bo o prvaku odločalo na zadnji peti tekmi, bo ta naslednji ponedeljek znova v Kopru.