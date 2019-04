Kdo pravzaprav ruši našo pravno državo?

Potem ko je Andrej Šiško odšel z mariborskega sodišča z razsodbo osem mesecev zaporne kazni, oni drugi Matej Lesjak pa s tremi meseci pogojne, in potem ko doktor pravnih znanosti gospod Miro Cerar to pospremi z besedami »razsodba je zmaga pravne države«, si nehote postavim vprašanje, ali je res samo toliko vredna ta naša ureditev. In potem ko vse skupaj še malce premislim, pridem do zaključka, da je razsodba pravzaprav drakonska, prehuda, saj so na prostosti vsi, ki so od osamosvojitve in demokratizacije Slovenije na različne načine uničevali in rušili pravno državo. Začenši s toleranco kraje družbene lastnine in kasneje delničarjev, s toleranco povzročiteljev bančne luknje in vseh drugih verižnih mahinacijah, odvodov v davčne oaze in tako dalje. Kdor ob tem pomisli, da nam ruši pravno državo in ureditev kar naše slepo in gluhonemo pravosodje, ki je povsem prizanesljivo do zgoraj omenjenih in neomenjenih uničevalcev, misli na lastno odgovornost. In če k temu prišteje še vse vlade od osamosvojitve naprej, vse na obljubah in praznem besedičenju temelječem, enako. Kdo nam torej ruši državo in ureditev? Menda sami, ko si z vsakimi volitvami žagamo vejo, na kateri sedimo.