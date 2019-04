Ko nekdanja sovražnika postaneta prijatelja

Pokrajina je bila pred nastankom urbanega naselja slabo poseljena. Tu so živeli ameriški staroselci, ki so se ukvarjali predvsem z ribištvom in lovom, saj so bili gozdovi polni jelenov in srn, v preriji pa so lovili bizone. S prihodom evropskih priseljencev so nastala prva mesta, razvijati se je začelo tudi poljedelstvo, industrijska revolucija pa je kasneje omogočila nastanek tekstilne industrije. Pensilvanija je dokaj ravna, in v takšnem okolju je odraščal Clarence Smoyer.