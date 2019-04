»Ljubljana ima po mojem mnenju enega slabših javnih potniških prometov izmed evropskih prestolnic, zato me podražitev za 0,10 evra tako boli. To, da je letna karta enaka dunajski, se mi zdi šokantno. Povprečna ljubljanska plača ni enaka dunajski, prav tako Ljubljana nima metroja, tramvaja, niti se z urbano ne morem zapeljati z vlakom.«

»V centru so urbanomati konstantno v okvari ali pa so prenapolnjeni. Na končnih postajah jih ponekod sploh ni. Pogoste zamude, obvozi, še na glavnih linijah avtobusi vozijo preredko. Med konicami smo natlačeni slabše kot živina, vožnja traja absurdno dolgo, ker še vedno ni ustreznih ločenih pasov. In zdaj ste še zmanjšali frekvenco in si drznili zvišati ceno. Zaradi takšnega stanja se bomo pač tudi tisti, ki še vztrajamo z LPP, začeli raje voziti z lastnimi vozili.«

»Zakaj ste (poleg drugih) zmanjšali frekvenco avtobusov številka 8? Mar ni to prav v nasprotju z 'zeleno politiko' mesta? Že tako je nerodno in zamudno priti iz Tacna in Šmartna na drug konec mesta, zdaj pa je to še večji časovni zalogaj. Čemu? Frekvenco prihodov bi morali kvečjemu povečati, ne pa obratno. Drugače je nemogoče trditi, da bi radi, da čim več ljudi uporablja javni prevoz.«

»Ker je večina prog speljana skozi center, je treba prestopati, kar dela LPP neprivlačen, saj se čas potovanja precej podaljša. Zakaj bi kdo potoval z LPP iz Šiške v BTC 45 minut (skozi center in s prestopanjem), če lahko z avtom to pot opravi v desetih minutah? Direktna linija ob obvoznici bi bila konkurenčna avtomobilu.«

»Kako ste lahko vozni red spremenili v zimskem času? Lepo vreme? Kaj boste rekli, če naslednji teden pade sneg? Roko na srce, razlog za spremembo voznega reda ne more biti lepše vreme.«

»Predlagamo izvedbo študije o smotrnosti in izvedljivosti uvedbe krožnega javnega prevoza na ljubljanski obvoznici, ki bi predvsem omogočil hiter prevoz potnikov od ene do druge mestne vpadnice. Trenutno za to pot v prometni konici potnik porabi približno uro in pol. Ta čas bi se potem bistveno skrajšal.«

»V avtobusih LPP je število sedežev omejeno, ostanejo le stojišča. V prvem delu vozil bi lahko sedišča rezervirali za starejše.«

»V luči novih sprememb cen in vozovnic LPP podajam pobudo, da občina, njeni zavodi in javna podjetja skladno s celostno prometno strategijo svojim zaposlenim kupijo letno karto za LPP in ne nakazujejo nadomestila za prevoz na delo. Tako že delajo nekatera večja podjetja v Sloveniji, ki so ekološko bolj naravnana kot ljubljanska občina.«

»Ali ste morda že kdaj pomislili na uvedbo vodnega busa v okviru LPP, kot ga poznajo v Benetkah in Londonu? Če bi vozil od Špice do zapornice, bi zelo pospešil prečkanje centra prebivalcem, poleg tega bi bil dodatna atrakcija za turiste, ki so jim splavi predragi. Verjetno bi tudi spodbudil splavarje k nadgradnji njihove dokaj skromne ponudbe.«

Pripravila Živa Rokavec