Vodja Ustvarjalnika Matija Goljar vidi dogodek kot priložnost, ki je ne gre zamuditi: »Pogosto slišim od mladih in tudi manj mladih, kako se v Sloveniji ni vredno truditi za kar koli, ker itak ni priložnosti. S tem dogodkom želimo dokazati, da ni tako. Priložnosti je mnogo, samo poiskati jih je treba. Želimo si, da bo to odskočna deska za vse tiste, ki imajo odlične ideje in jih želijo pretvoriti v posel.« Ustvarjalnikovi startupovci bodo na cilju v bolgarski prestolnici svoje ideje predstavili investicijskemu skladu Launchhub, enemu najaktivnejših in najbolj cenjenih investicijskih skladov v Evropi. Pri tem jim bodo pomagali številni mentorji, med njimi dr. Jure Knez, soustanovitelj podjetja Dewesoft iz Trbovelj, ki se bo osredotočil na to, da bodo imeli mladi podjetniki jasno vizijo in načrt, kako pokriti vse ključne elemente, ki jih potrebujejo na svoji poti. »Naše podjetje je sodelovalo že na nekaj podjetniških vikendih, startup vlak pa vidim kot nov, zelo inovativen pristop, ki daje še dodatno dimenzijo takim dogodkom. Mladi podjetniki morajo poleg odlične ideje pokazati strast, pogum in vztrajnost. Dobra ekipa, sestavljena iz različnih profilov z različnim znanjem, je izjemnega pomena za uspeh.« Prijave za podjetniški vlak so odprte še do 7. aprila. rš