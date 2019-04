Roboti vse bolj postajajo del našega vsakdana, nepogrešljivi pa so prav v svetovni industriji. Svet robotov je izjemno zanimiv in raznolik, kot bodo na dnevih industrijske robotike 2019 prikazali študenti ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Dogodek, na katerega so vabljeni vsi navdušenci nad roboti, bo na elektrotehniški fakulteti v Ljubljani potekal od ponedeljka, 1., do petka, 5. aprila.

Najzanimivejši del dogodka so vsako leto robotske aplikacije, ki jih pripravljajo in obiskovalcem predstavijo študenti. Za lačne in zaspane bosta poskrbela Pizzabot, ki vam bo spekel pica kruhke, in robot, ki vam bo skuhal kavo na način, kot jo kuhajo v kavarnah. Robotski umetnik Vincent van PyroBot bo s prav posebno tehniko pirografije obiskovalce ovekovečil na lesu, robot kaligraf pa bo njihovo ime napisal na list v kaligrafskem stilu. Aplikacija Pingpong bo z igro namiznega tenisa predstavila eno od tehnik stereo računalniškega vida, prek aplikacij pa bo predstavljeno tudi sodelovanje človeka in robota v industriji. Na ogled bo robot, ki bo spajkal elektronske komponente na vezje, spoznali bodo postopek 3D-robotskega rezkanja in aplikacijo, ki z računalniškimi algoritmi odkrije napake v barvi ter jih z robotom odpravi. rš