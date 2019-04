Demo dan je dogodek, ki zagonskim podjetjem omogoča kapitalsko okrepitev, razvoj in preboj na mednarodni trg, za investitorje pa predstavlja priložnost za vlaganje sredstev v najbolj inovativne in najnaprednejše rešitve mladih podjetij. Gre za sklepno dejanje trimesečnega programa ABC pospeševalnika, ki je namenjen perspektivnim zagonskim podjetjem.

S podporo od ideje do posla

Zanimanje za letošnjo, osmo izvedbo programa je bilo veliko, saj so prejeli kar 460 prijav. Po skrbnem pregledu so izbrali šest zagonskih podjetij, ki so v programu s trdim delom, močno voljo ter veliko podporo mentorjev in ABC pospeševalnika uspela svojo idejo spremeniti v posel. Njihove poslovne ideje so zanimive za nove investitorje, pa tudi za večja podjetja in korporacije, ki so že potrdili sodelovanje ali pa so ravno v dogovorih za podpis pogodb. Osma skupina zagonskih podjetij ABC je skupno prejela že več kot 8 milijonov evrov investicij, vanje pa vlagajo tako slovenski kot tuji investitorji.

»Ponosni smo, da je bila prav letošnja skupina zagonskih podjetij najbolj mednarodna doslej. Pridružila so se nam namreč zagonska podjetja iz Koreje, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Poljske, Italije, Rusije in tudi Slovenije. Vsi so zelo inovativni in imajo visoko ocenjeno perspektivo za vlagatelje in investicije,« je pojasnil Grega Potokar, vodja ABC pospeševalnika. »Čeprav je slovenski trg majhen, vsako leto uspemo privabiti zagonska podjetja z vseh koncev sveta. Eden glavnih razlogov je predvsem sodelovanje s strateškimi partnerji, kot so BTC, Triglav, Telekom, Petrol in EnaA.com.« Na dogodku so svoje inovativne rešitve predstavila izbrana zagonska podjetja – hrvaška Transfer Hero in Beyond Seen Screen, poljski Companion, italijansko-slovenski Sileo, rusko-slovenski Carco ter ameriško-korejski Stratio.