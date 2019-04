Dogodek demo dan predstavlja zaključek spomladanskega in s tem že tretje izvedbe predpospeševalnega programa Primer. ABC pospeševalnik kot InnoEnergyjev hub v Sloveniji je na podjetniški poti od lani pomagal kar 21 slovenskim startup ekipam. »Programi, kot je InnoEnergyjev Primer, so izjemno dobrodošli v trenutno zelo brbotajočem startupovskem svetu, pri čemer je zelo razveseljujoče videti tudi, da je energetika, kot sicer dokaj tradicionalna panoga, zelo odprta za tovrstne pobude,« pravi Alenka Žumbar Klopčič, urednica in direktorica Energetike.NET, ki je medijski partner ABC pospeševalnika in InnoEnergyja.

Slovenija v vrhu po številu energetskih inovacij

Glavni cilj programa, ki poteka pod okriljem največjega evropskega energetskega pospeševalnika InnoEnergy, gonilne inovacijske sile za trajnostno energijo v Evropi, je spodbuditi inovatorje iz srednje in vzhodne Evrope, da nadgradijo svoje podjetniške veščine in pripravijo svoja podjetja na sodelovanje v pospeševalnih in investicijskih programih. »ABC pospeševalnik je ponosni partner InnoEnergyja, saj z njegovo pomočjo odpiramo dodatne možnosti slovenskim startupom s področja energetike. Poleg tega vzpostavljamo še dodatne povezave s predstavniki energetskega sektorja in vladnih organizacij,« pravi Maja Jerala iz ABC pospeševalnika.

Tovrstne povezave in izvajanje aktivnosti jim omogočajo neprestan stik z inovacijami na strani mladih inovatorjev ter na drugi strani s potrebami energetskega sektorja na slovenski in tudi evropski ravni. »V največje veselje mi je, ko mladim energetskim umom prižgemo poslovno iskrico v očeh. S tem ne samo razširimo spekter izbire mladih energetskih inovatorjev, ampak hkrati tudi omogočamo trden in bliskovit napredek pri razvoju njihovih produktov ter storitev s področja trajnostne in čiste energije.« Slovenija predstavlja eno evropskih držav z največjim številom energetskih inovacij v Evropi in razveseljujoče je, da to vse bolj prepoznajo tudi slovenski in vladni partnerji, dodaja Maja Jerala. Predpospeševalni InnoEnergyjev program Primer obsega 40 ur teorije in praktičnih delavnic, ki potekajo pod vodstvom profesionalnih mentorjev, strokovnjakov iz industrije in izkušenih podjetnikov. Do konca programa startupi razvijejo to, kar od njih pričakujejo potencialni investitorji, vključno s pismom o nameri, strategijo »go-to-market«, načrtom in analizo konkurence.