Dominika in Katarina Bučar, sestri, ki z mladostno zagnanostjo ustvarjata nahrbtnike, sta znamko Boo oziroma Boopacks dali na trg pred tremi leti. Dominika skrbi za celostno podobo znamke, dizajn, fotografijo, spletno prodajo ter družbena omrežja in njihovo promocijo. Oblikuje tudi vse nove kolekcije in nove izdelke. Katarina pa skrbi za fizične trgovine in druga spletna mesta, kjer prodajata izdelke znamke Boo, ter za komunikacijo s proizvajalci in dobavitelji.

Prvi nahrbtnik sešila mama Njuna podjetniška zgodba se je začela pisati januarja 2016, ko sta si zamislili in oblikovali prvi izdelek – boopack. »Prvi nahrbtnik je sešila najina mami. Iz hobija in izdelovanja nahrbtnikov po naročilu je prava poslovna zgodba nastala zaradi naročila spletnega giganta Asos. Naročili so okoli 1500 izdelkov znamke Boo,« pove Katarina Bučar. »Takrat sva bili prisiljeni najti galanterijsko proizvodnjo. S to priložnostjo sva spoznali, da gre zares in da iz najinega booja lahko narediva pravo blagovno znamko.« »Vse izdelke oblikuje Dominika, kroji in vzorci so izdelani v Ljubljani. Tudi manjše serije in proizvode po naročilu izdela naša šivilja,« razloži Katarina in omeni, da prav tako že uspešno sodelujeta z galanterijsko proizvodnjo, ki izdela vse njihove redne kolekcije. »Naši proizvodi so izdelani v proizvodnji, ki ima visoko raven in naredi veliko za to, da se delavci v njej dobro počutijo, so korektno plačani in imajo svojo službo radi. Sva v stalnem stiku z modelarji in šiviljami, gradiva pristen in dober odnos s proizvodnjo.«

Na poslovni poti se ves čas učita Začetki oziroma prvi koraki so navadno za vsakega mladega podjetnika najtežji. A kot pravi Katarina, sta predvsem spoznali, da je na začetku pravzaprav najlažje. »Zagotovo pa se na poslovni poti srečuješ z veliko novimi izzivi, ki te ogromno naučijo. Tako osebnostno in poslovno rasteš. Predvsem sva spoznali, koliko vztrajnosti moraš nositi v sebi. Mislim, da sta vztrajnost in pozitivna naravnanost največji prednosti. Prav tako moraš biti konstanten in vztrajen tudi pri vzdrževanju odnosov s svojimi poslovnimi partnerji. Nenehno moraš delati za to, da pridobivaš nove poslovne priložnosti. Enostavno ne smeš zaspati,« je strnila misli Katarina. Vse informacije na spletni strani podjetja so izključno v angleščini, pozornost pa pritegnejo tudi zanimive fotografije, posnete na različnih koncih sveta. S tem dajeta sestri svoji znamki dodatno, svetovljansko težo in sta, kot pravita, internacionalni. »Mislim, da je prav to pritegnilo velike znamke, da so naju povabile k sodelovanju (Asos, Topshop in tako dalje). Asos in Topshop sta naju našla in stopila v stik z nama na instagramu. Veliko delava z instagramom in za predstavitev blagovne znamke skozi slike,« pove Katarina, ki ne skriva želje, da želita s sestro ustvariti in razviti uspešno, modno in mednarodno blagovno znamko. »Za zdaj še kar precej vlagava v znamko in mislim, da bova o dobičku lahko govorili v enem letu ali dveh. Vsekakor pa si to želiva čim prej doseči.«