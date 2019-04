Osem šerp je nekaj dni pred začetkom pomladi v baznem taboru pod južno steno Everesta opravilo obred puja, potem pa so njihovi kolegi »ledni doktorji« začeli opremljanje tabora in smeri, po kateri bo v prihodnjih dveh mesecih poskušalo splezati na najvišjo goro na svetu več sto gornikov. V bazna tabora na nepalski in kitajski strani prihajajo prve komercialne odprave z alpinisti, ki bodo za voden vzpon na Everest odšteli od 25.000 do 75.000 ameriških dolarjev.

Poleg navadnih vzponov na Everest – tako kot v prejšnjih letih načrtuje marsikateri alpinist še vzpon na sosednji osemtisočak Lotse – se obeta tudi precej redek dogodek. Dva prekaljena himalajca, Cory Richards in Ekvadorec Esteban Mena - Topo, nameravata v severni steni Everesta splezati novo smer. Zadnjo prvenstveno smer na Everestu so v jugozahodni steni pred desetimi leti splezali člani korejske odprave, Richards in Topo pa sta skupaj v letih 2016 in 2017 že splezala na Everest brez pomoči dodatnega kisika.

Zelo verjetno bo na vrh Everesta tudi letos stopil šerpa Kami Rita, ki je lani na najvišji vrh sveta osvojil že dvaindvajsetič, svoj svetovni rekord pa namerava dopolniti še s tremi vzponi. Kami je bil še osemkrat na osemtisočaku Čo Oju, po enkrat pa na Lotseju, Manasluju in K2.

Poljak na Anapurni Poseben himalajski rekord bo lovil Nirmal Purja, upokojeni vojak gurka, ki je pred dvema letoma dosegel hitrostni rekord v plezanju na osemtisočake Everest, Lotse in Makalu, na njihove vrhove se je povzpel v petih dneh. V letošnji sezoni oziroma v prihodnjih sedmih mesecih se namerava povzpeti na vseh 14 osemtisočakov. Sedanji svetovni rekord je leta 1987 postavil legendarni poljski alpinist Jerzy Kukuczka, ki je z vsemi osemtisočaki opravil v malo manj kot dveh letih. Nirmal je že pred dvema tednoma prispel v bazni tabor pod Anapurno, do 1. junija načrtuje osvojitev še štirih nepalskih gora (vključno z Everestom), do 1. avgusta vseh šestih karakorumskih osemtisočakov (vključno s K2), potem pa do 1. novembra še treh tibetanskih velikanov. Na Anapurno se odpravlja tudi Poljak Adam Bielecki (spomnimo se ga iz lanske neuspešne zimske odprave na K2), ki je, kot pravi, obseden s plezanjem novih smeri na osemtisočake. Predlani mu nove smeri v severozahodni steni Anapurne, kjer obstaja le ena, zgolj enkrat preplezana smer, ni uspelo splezati, zdaj jo bo poskušal preplezati s soplezalcem Felixom Bergom iz Nemčije.