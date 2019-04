Ključen za presnovo maščob, glukoze, proteinov, mišičnega in membranskega transporta ter pri tvorbi energije, ki jo športniki potrebujejo, je magnezij. Tako rekreativni kot poklicni športniki ga izgubljajo s potenjem in uriniranjem. »Vlogo magnezija v telesu osvetlijo naslednji podatki: obsega skoraj odstotek človekove telesne mase in sodeluje pri kar 300 encimskih reakcijah. Sprva so domnevali, da ga je dovolj v naravi in je pomanjkanje redko. Sodobne raziskave pa opozarjajo predvsem na njegovo subklinično pomanjkanje, ki vpliva na funkcijo prav vsakega organa, zato priporočamo dodajanje koncentriranih virov magnezija v obliki prehranskih dopolnil, saj ga športniki težko zaužijejo dovolj zgolj s prehrano,« pojasni Ana Mikuž, predstavnica britanske znamke prehranskih dopolnil Terranova v Sloveniji, zasnovanih na holističnih principih.

Zelo pomembna zadostna količina vitamina D

Številne študije, dodaja sogovornica, so dokazale blagodejne učinke na telo ob uživanju vitaminov skupine B in C. Zanimiva je študija z Univerze v Oregonu, ki je pokazala, da je skupina športnikov, ki je uživala živila, bogata z vitamini B, hitreje okrevala po fizičnih naporih in imela boljše rezultate.

»Tudi vitamine skupine B izgubljamo s potenjem in uriniranjem, zato svetujem povišan vnos živil, bogatih z vitamini B: zelenolistno zelenjavo, stročnice in polnovredna žita. Vitamin C pripomore k boljšemu delovanju imunskega sistema in zmanjšanju oksidacije v telesu, zato ga velja v večjih količinah vnašati v obliki živil, bogatih z vitaminom C, ali s prehranskimi dopolnili,« svetuje Mikuževa in izpostavi tudi pomembnost vitamina D.

Pomemben je za vse ljudi, ne samo za športnike, zatrjuje in pravi, da se je na žalost pomanjkanje vitamina D v krvi v zadnjih letih izpostavilo kot zdravstveni problem, kar lahko pripisujemo načinu življenja (delo v zaprtih prostorih) in osiromašenim virom prehrane. Ker vitamin D vpliva na imunski sistem, kosti, zobe, delovanje mišic ter absorbcijo kalcija in fosforja, je zadostna količina vitamina D vsekakor pomemben člen k uspehu vsakega športnika.

Tistim, ki se odločijo poseči po prehranskem dopolnilu, ki vsebuje vitamin D, Mikuževa svetuje, naj bodo pozorni, da je ta v obliki D3, saj so študije dokazale, da je ta oblika telesu najbolj razpoložljiva.